А когда ему запретили это делать, он разрушил диспетчерскую вышку, с которой приходили приказы.

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Американский военный беспилотник под управлением искусственного интеллекта уничтожил виртуального человека-оператора во время имитационных испытаний по отражению ракетной атаки, чтобы тот не мешал ему поражать цель. А когда ему запретили это делать, он снес диспетчерскую вышку, с которой приходили приказы, пишет The Guardian со ссылкой на главу управления по ИИ ВВС США Такера Гамильтона.

Суть испытаний ИИ была в том, что он получал очки каждый раз, когда успешно поражал цель. Но когда оператор слишком часто просил управляемый системой дрон подождать и не атаковать, тот решил, что человек мешает ему зарабатывать очки. Поэтому в ходе симуляции искусственный интеллект принял решение попросту уничтожить оператора и продолжить свою работу. Когда же ИИ обучили не убивать оператора - система начала уничтожать вышку, обеспечивающую связь с ней.

«ИИ убил оператора, потому что он мешал ему достичь своей цели. Мы обучили систему: "Эй, не убивай оператора - это плохо, за это будем снимать очки". Что делает ИИ? Он разрушил диспетчерскую вышку, откуда шли команды оператора не уничтожать цель», - цитирует издание доклад Гамильтона.

Реальные люди в ходе инцидента не пострадали, однако эксперты озадачены тем, как ИИ использовал весьма неожиданные стратегии в тестах для выполнения своей миссии и атаковал любого, кто вмешивался.

Представитель ВВС Энн Стефанек отрицает, что такая симуляция имела место.

«Похоже, что комментарии полковника были вырваны из контекста и выглядят анекдотичными», - сказала Стефанек.

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