Минобороны России показало уничтожение «Аллигатором» бронетехники врага
Неприятельская боевая бронированная машина была уничтожена управляемой ракетой на Южно-Донецком направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российское оборонное ведомство продемонстрировало уничтожение украинской боевой бронированной машины.
Вражеская бронетехника стала жертвой экипажа разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор».
Неприятельская боевая бронированная машина была обнаружена летчиками на Южно-Донецком направлении. Точку в ее существовании поставила российская управляемая ракета.
Ранее Минобороны России показало кадры с уничтожением украинских боевиков в окопах при помощи дрона-камикадзе.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.