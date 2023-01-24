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Никиту Михалкова выписали из больницы

Сергей Лебедев
19:01 24.01.2023
Режиссер отметил, что еще потребуется какое-то время на восстановление и реабилитацию.
Никиту Михалкова выписали из больницы
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Председателя Союза кинематографистов России, актера и режиссера Никиту Михалкова выписали из больницы. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, потребуется еще время на восстановление и реабилитацию. 

«Раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны. Еще раз повторю: именно в такие моменты ты понимаешь, чем отличается популярность от настоящей любви», - заявил Михалков.

Режиссер добавил, что домой его привели огромный труд врачей и всех тех, кто был рядом.

«Ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой», - отметил Михалков.

Напомним, о госпитализации режиссера стало известно 5 января. Позднее выяснилось, что у него была выявлена дыхательная недостаточность на фоне двусторонней пневмонии

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