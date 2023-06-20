Авиация ВС России нанесла на Купянском направлении десять ударов по позициям боевиков

В атаке были задействованы ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи боевых самолетов и вертолетов группировки ВС России «Запад» успешно атаковали позиции украинских боевиков на Купянском направлении. Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский сообщил, что наша авиация нанесла десять ударов по позициям, живой силе и скоплениям техники неприятеля.

Представитель командования уточнил, что в атаке участвовали экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28, а также штурмовики Су-25, передает RT.

Удары пришлись по позициям двух бригад теробороны ВС Украины: 14-й отдельной механизированной и 103-й отдельной.



Ранее сообщалось об успешной атаке вертолетов Ка-52, которые уничтожили бронетехнику боевиков на Южно-Донецком направлении управляемыми ракетами.



