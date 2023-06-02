Минпромторг изучает возможное ограничение параллельного импорта электроники

В ведомстве заявили, что собирают обоснованные предложения по конкретным брендам.

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Министерство промышленности и торговли Российской Федерации действительно рассматривает поступившее от отрасли предложение об ограничении перечня электроники, которую можно ввозить по параллельному импорту. Об этом «Звезде» сообщили в ведомстве.

В Минпромторге РФ отметили, что сейчас идет сбор обоснованных предложений по конкретным брендам. Они должны быть подтверждены цифрами производства аналогичных отечественных товаров.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Минпромторг России рассматривает возможность ограничить параллельный импорт для более 20 брендов вычислительной техники. В список могут войти в том числе Acer, Asus, IBM, Dell и HP.

Отмечается, что речь идет о той продукции, производство которой налажено в нашей стране. Дистрибьюторы считают, что такой шаг приведет к дефициту и удорожанию продукции.