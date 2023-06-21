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Атомная подлодка «Арктур» поступит на вооружение ВМФ РФ после 2037 года

Елизавета Егорова
04:42 21.06.2023
Атомный подводный крейсер «Арктур» появится после 2023 года и будет оснащен одновременно крылатыми и баллистическими ракетами.
Атомная подлодка «Арктур» поступит на вооружение ВМФ РФ после 2037 года
© Фото: АО ЦКБ МТ «Рубин»
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Генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Вильнит рассказал, что на смену крейсерам из серии «Борей» после 2037 года придут новые стратегические атомные подлодки.

Одним из таких кораблей станет атомное судно «Арктур», которое будет поражать цели крылатыми и баллистическими ракетами. Это перспективный проект для ВМФ России.

«Концепция "Арктура" ориентирована на вторую половину века, но с уверенностью можно сказать, что и тогда подводные лодки будут решать задачи стратегического сдерживания и нанесения высокоточных ударов по береговым и морским целям», - рассказал Вильнит РИА Новости.

«Арктур» будет иметь преимущества перед современными ракетоносцами: его водоизмещение будет на 20% меньше. Численность экипажа подлодки дойдет до 100 человек.

Ранее стало известно, что атомный подводный крейсер «Томск» проекта 949А уничтожил авианосную ударную группу условного противника во время внезапной проверки войск Тихоокеанского флота. Цель была обнаружена более чем за 200 километров.

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Атомная подлодка «Арктур» поступит на вооружение ВМФ РФ после 2037 года
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