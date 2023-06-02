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Раненым участникам спецоперации вручили сертификаты на жилье и госнаграды в Москве

15:02 02.06.2023
Отличившимся военнослужащим вручено 18 государственных наград.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Участникам специальной военной операции, получившим ранения в бою, вручили госнаграды и сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования.

Церемония состоялась в Москве, в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала госпиталя имени Вишневского, где военные проходили реабилитацию и обучение. Благодаря переподготовке они смогут продолжить службу в рядах Вооруженных сил.

«Здесь, в реабилитационно-образовательном центре, вы успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и готовы к исполнению должностных обязанностей», - сказал начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов.

Кроме того бойцам переданы документы на получение жилья в тех регионах, где они будут служить. В мероприятии приняли участие начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников, врид руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны Артем Святненко, замначальника 1 управления Главного военно-медицинского управления Сергей Сушильников.

Военнослужащим вручены 12 орденов Мужества и шесть медалей «За отвагу».

Ранее в пресс-центре  группировки «Запад» заявили, что ВСУ ударили из РСЗО «Град» по своим войскам на Купянском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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