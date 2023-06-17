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The Times: в армии Великобритании введут гендерно нейтральные звания

Ян Брацкий
18:44 17.06.2023
Отмечается, что инициатива направлена на то, чтобы сделать британскую армию более инклюзивной.
The Times: в армии Великобритании введут гендерно нейтральные звания
© Фото: Jan Woitas, dpa, GlobalLookPress
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В вооруженных силах Великобритании задумались над заменой таких званий, как гвардеец и стрелок из-за их излишней мужественности. По данным The Times, часть женщин-военнослужащих пожаловались главе Генштаба Патрику Сандерсу на то, что мужские звания «заставляют их чувствовать унижение». Теперь армейское командование планирует заменить звания на гендерно нейтральные.

Впрочем, не всем представительницам прекрасной половины человечества в рядах армии Великобритании данная идея пришлась по вкусу. Служащие в «мужских» полках дамы заявили, что горды носить звание гвардейца. Окончательное решение, пишет RT, будет принято в ближайшее время.

Пока в армии Великобритании следуют традициям инклюзивности, журналисты собирают доказательства военных преступлений солдат Его Величества в Ираке и Афганистане. Несколько лет назад журналисты представили расследование, согласно которому военнослужащие Великобритании были замешаны в похищениях, пытках и убийствах, в том числе мирных граждан. Минобороны Великобритании максимально затянуло расследование этих инцидентов, сетуют журналисты, но не оставляют надежд передать дела в Международный уголовный суд.

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