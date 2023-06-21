Подразделение охраны PBCH нейтрализовало минировавших маршруты «Ярсов» «диверсантов»
Учения подразделения охраны Барнаульского ракетного соединения PBCH по обнаружению и нейтрализации диверсантов прошли успешно. Условные ДРГ заминировали маршруты, по которым следовала военная и специальная техника PBCH.
Подставные диверсанты не смогли сорвать учебно-боевую задачу ракетного соединения. Военнослужащие своевременно обнаружили ДРГ на дальних подступах к боевым позиция и нейтрализовали.
Для борьбы с диверсантами и для разведки маршрутов движения подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» Барнаульское соединение использовало беспилотники на полевых позициях.
Ранее стало известно о масштабных учениях Северного флота ВМФ России в Баренцевом море. По сигналу «Учебная тревога» экипажи кораблей занимают позиции, командиры боевых частей проверяют готовность оружия, а в рубке оценивают обстановку.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.