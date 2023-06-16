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В Баренцевом море развернулись масштабные учения Северного флота

Елена Сивонен
05:46 16.06.2023
В ходе маневров учитывается опыт, который был получен в ходе специальной военной операции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Северный флот ВМФ России поднят по тревоге. В Баренцевом море развернулись масштабные учения. По сигналу «Учебная тревога» все происходит очень быстро. Экипажи кораблей места занимают согласно расписанию. Командиры боевых частей проверяют готовность оружия и технических средств. В рубке оценивают обстановку, и через 7 минут звучит команда «Отдать швартовы!».

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» на всех учениях показывает себя с лучшей стороны. А учений этих было не мало. Особенно за время последнего похода, ставшего самым продолжительным в современной истории военно-морского флота России.

Весь прошлый год и начало этого экипаж корабля был в море, выполнял задачи дальнего похода 420 суток. За это время фрегат прошел больше 60 тысяч морских миль, что по протяженности соответствует трем кругосветным плаваниям.

На берегу военные отрабатывают свои задачи. Так, например, на полигоне работают экипажи Т-80БВМ. Танкисты своей работой довольны. Вместе они были на спецоперации, прошли огонь и воду.

«Максимальная слаженность нужна. Когда экипаж работает как единый организм, и техника никогда не подведет», - отмечает наводчик-оператор Владислав.

В учениях принимает участие и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска». По словам бойцов, ЗРПК в руках профессионалов не подведет.

«Техника действительно сложная, но практика, практика и еще раз практика...», - отмечает механик-водитель Иван.

В бригаде морской пехоты Северного флота наращивают темпы боевой подготовки. Полигон позволяет. На нем много учебных мест, которые не пустуют с утра и до позднего вечера.

Северный флот уже вошел в активную фазу боевой учебы в летнем периоде обучения. Главная задача - поддержание и повышение уровня мастерства каждого бойца с учетом опыта специальной операции. Войска должны быть готовы решать любые задачи.

Ранее Минобороны России рассказывало о том, как корабли Балтийского флота в ходе учения разыграли артиллерийский бой. Экипажи выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим надводные цели и средства воздушного нападения условного противника.

Помимо артиллерийских стрельб, отработали и электронные ракетные пуски по воздушным целям. Попутно выполнили задачи поиска и слежения за подводными лодками условного противника.

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