Гидрометцентр предупредил о заморозках в регионах центра России
В четырех областях в связи с непогодой выпущено штормовое предупреждение.
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Заморозки ожидаются в ряде регионов Центральной России в ближайшие двое суток. Об этом рассказал ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, назвав такую погоду «редчайшим явлением».
По его словам, в Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях выпущено штурмовое предупреждение.
«Ночью 21 и 22 июня... прогнозируются заморозки до минус двух градусов», - рассказал Вильфанд.
Синоптик подчеркнул, что это «редчайшее явление» и посоветовал дачникам принять меры для защиты урожая, например, увлажнить почву.
Ранее метеоролог Михаил Локощенко в беседе со «Звездой» предупредил об опасных последствиях аномальной жары.