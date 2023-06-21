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Китай стал совершать международные платежи в юанях чаще, чем в долларах и евро

Елизавета Егорова
02:39 21.06.2023
Китай стал рассчитываться с торговыми партнерами своей валютой чаще, чем долларами и евро, из-за возможности введения санкций со стороны Запада.
Китай стал совершать международные платежи в юанях чаще, чем в долларах и евро
© Фото: Cfoto Keystone Press Agency Globallookpress
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На данный момент почти половина трансграничных платежей Китая производится в юанях, хотя в 2010 году КНР практически не использовала собственную валюту: почти 90% всех платежей совершались в долларах и евро.

«По данным ведомства, в мае 2023 года доля юаня в международных финансовых операциях Пекина достигла исторического максимума в 49,6%. При этом в долларах и евро азиатская республика проводила менее 47,9% транзакций, что стало самым низким уровнем за всё время наблюдений», - сообщил RT.

С помощью этой меры Китай хочет оградить себя от возможных западных санкций. Телеканал сообщает, что глобальное доверие к американской и европейской финансовым системам было подорвано после блокировки огромного количества золотовалютных резервов России.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что сейчас прослеживается мировая тенденция отказа от использования доллара. Однако она считает, что альтернативы данной валюте пока нет.

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