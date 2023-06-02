Гладков: несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел, есть погибшие

Погибли две женщины, которые ехали в автомобиле в поселке Маслова Пристань в Шебекинском округе.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новых обстрелах украинских боевиков.

Он заявил, что сразу несколько населенных пунктов региона попали под артиллерийский обстрел.

«Есть погибшие. ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте», - сообщил он.

Пострадали люди еще в одной машине. Один мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, другой - ранения нижних конечностей. Оба пострадавших в тяжелом состоянии, их доставили в городскую больницу и оказывают помощь.

Кроме того, ствольная артиллерия врага выпустила 11 снарядов по селу Тишанка, которое находится в Волоконовском районе. Пострадавших, к счастью, нет. При этом поврежден центральный газопровод и линия электропередачи. На месте работают аварийные и оперативные службы.

Еще обстрелян хутор Леоновка в Валуйском округе. Там также нет пострадавших, но повреждено зернохранилище сельскохозяйственного предприятия.

Ранее жительница Шебекино рассказала «Звезде» про обстрелы и эвакуацию.