Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что противник обстрелял село Новая Погощь
По информации Александра Богомаза, к счастью, обошлось без пострадавших.
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские боевики обстреляли село Новая Погощь.
«ВСУ обстреляли село Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой двухквартирный дом», - сообщил Богомаз в своем Тelegram-канале.
Он добавил, что на месте работают оперативные службы.
В то же время губернатор Белгородской области рассказал о том, что под украинские артиллерийские удары попало сразу несколько населенных пунктов. В ходе обстрелов погибли две женщины, которые ехали на автомобиле.