В стране и мире Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что противник обстрелял село Новая Погощь Тимур Шерзад По информации Александра Богомаза, к счастью, обошлось без пострадавших. © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости Читайте нас на: Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские боевики обстреляли село Новая Погощь. «ВСУ обстреляли село Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой двухквартирный дом», - сообщил Богомаз в своем Тelegram-канале. Он добавил, что на месте работают оперативные службы. В то же время губернатор Белгородской области рассказал о том, что под украинские артиллерийские удары попало сразу несколько населенных пунктов. В ходе обстрелов погибли две женщины, которые ехали на автомобиле. Экспертное мнение и аналитика