Покончивший с собой создатель термоядерной бомбы Клинишов оставил предсмертную записку

Покончивший с собой 21 июня создатель первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы обратился в предсмертной записке к близким и родным.

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В своей предсмертной записке покончивший с собой 92-летний создатель первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григорий Клинишов обратился к близким и родным людям. Об этом сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что предсмертное письмо нашли рядом с телом Клинишова. В нем он попрощался с семьей.

Напомним, что тело создателя термоядерной бомбы нашли 21 июня в его квартире в Москве. Григорий Клинишов был кандидатом физико-математических наук и лауреатом Ленинской премии. Он также разработал несколько типов термоядерных зарядов бомб следующих поколений.

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