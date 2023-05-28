В стране и мире Художник Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет Елизавета Егорова Причину смерти художника пока не назвали. © Фото: Valery Lukyanov Russian Look Globallookpress Читайте нас на: В возрасте 89 лет 27 мая 2023 года скончался художник-концептуалист Илья Кабаков. Причина смерти пока неизвестна. «С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, драгоценного отца и обожаемого дедушки», - сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых в социальной сети. Кабаков умер в окружении близких людей. Его семья организует частную похоронную службу. Публичная поминальная служба произойдет через несколько недель. В один день с великим художником умер российский олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев. Ему было 58 лет. Экспертное мнение и аналитика