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Участники Международного военно-морского салона обсудили потенциал Арктики

Роман Закурдаев
Анастасия Бобылева
20:00 21.06.2023
Всего три месторождения в Арктике способны дать 10 триллионов кубометров газа, однако для его добычи нужна инфраструктура. Участник Международного военно-морского салона обсудили насущные вопросы, связанные с потенциалом Арктики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В рамках деловой программы Международного военно-морского салона, который сегодня стартовал на территории «Острова фортов» в Кронштадте, состоялся круглый стол, посвященный развитию Арктики. Его организовала дирекция аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда». Участники, среди которых представители самых разных министерств и ведомств, госкорпораций и бизнеса обсуждали, как можно эффективно использовать потенциал региона в интересах всей страны.

Представители российского Минобороны, кажется, задали основной тон всей дискуссии. По подсчетам ученых, к середине века примерно треть всех углеводородов будет добываться именно в Арктике. Но борьба за них началась уже сейчас.

Модератор круглого стола - руководитель дирекции аналитических радиопрограмм  медиахолдинга «Звезда» Анна Шафран. Говорит, такой пул экспертов по Арктике не в каждом федеральном эфире можно собрать.

«Последние годы мы связываем большие надежды особенно с Арктикой, в ней мы видим одну из главных точек роста в эпоху глобальных перемен», - поделилась Шафран.

Арктика - это не только национальная кладовая, где потенциал всего трех месторождений - 10 триллионов кубометров газа, но и люди. Свыше 2,5 миллионов жителей населенных пунктов, разбросанных по территории крайнего Севера. И без развитой, современной инфраструктуры все это может остаться только в планах. Поэтому  и задачи космического масштаба.

С берегов Финского залива участники круглого стола по сути попытались заглянуть за горизонт событий - представить Арктику в ближайшем будущем. И это будущее невозможно без Северного морского пути.

Подробнее о темах, обсуждаемых в рамках Международного военно-морского салона, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Романа Закурдаева.

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