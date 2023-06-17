Захарова: Запад угрожал странам санкциям за участие в ПМЭФ

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Запад буквально каждой стране угрожал последствиями, в том числе и санкциями, из-за участия в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

«Писали письма. В ходе встреч угрожали. Делали это, конечно, передовики - это США. Атмосферу формировали вообще натоцентричные страны», - отметила дипломат.

Напомним, ПМЭФ-2023 стартовал в минувшую среду, 14 июня. Перспективы бизнеса с Россией привлекли в Санкт-Петербург 17 тысяч человек из 130 стран мира.

Отметим, самый большой павильон на форуме у Объединенных Арабских Эмиратов. У ОАЭ грандиозные планы - стать для российского бизнеса главным торговым хабом на Ближнем Востоке.