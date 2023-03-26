Овечкин сократил отставание от Гретцки до 72 шайб

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и один из лучших форвардов сборной России по хоккею Александр Овечкин сократил отставание от легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги.

Сейчас двух знаменитых хоккеистов разделяют 72 шайбы. Очередную Овечкин записал на свой счет в игре против «Питтсбург Пингвинз», пишет РИА Новости. Таким образом, Александр довел личный список до 822 голов. Недосягаемый пока Гретцки порадовал своих фанатов и любителей хоккея 894 раза в 1487 матчах.

Помимо завидной результативности, Овечкин обладает еще и мощным броском, что он в очередной раз доказал в Матче звезд НХЛ ранее. Один из бросков Овечкина попал в цель со скоростью 95,5 мили в час.