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В Германии эвакуировали 25 тысяч человек из-за крупного пожара в парке развлечений

Вероника Волосунова
21:20 19.06.2023
Отмечается, что это не первый пожар в немецком парке развлечений. Предыдущий произошел в 2018 году.
© Видео: matttttt187, Twitter © Фото: @ToldGamer Twitter
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В понедельник вечером на территории второго по посещаемости в Европе парка развлечений в Германии вспыхнул крупный пожар, из-за чего 25 000  человек эвакуировали. Об этом сообщает французское издание Le Point

Отмечается, что причины произошедшего еще не установлены. На месте работают представители экстренных служб, в том числе пожарные и полицейские. Информации о пострадавших не сообщается.

По словам одного из очевидцев, перед началом пожара прозвучали два или три громких взрыва, некоторые посетители застряли посреди американских горок. На кадрах в соцсетях запечатлен огромный столб дыма.  

В издании добавили, что в развлекательном парке уже происходил пожар. В 2018 году семь пожарных пострадали при тушении огня.

В мае в Азербайджане после удара молнии загорелась школа. Кровля здания школы полностью сгорела. Проникновение огня в классные комнаты удалось предотвратить.

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