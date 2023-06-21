Глава ОСК Рахманов заявил, что Россия опережает весь мир в сфере подводных лодок

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Генеральный директор ОСК Алексей Рахманов заявил «Звезде», что Россия опережает страны мира в сфере подводных лодок.

«Я думаю, что мы все давным-давно доказали, что корпорация да и Россия в своем подводом флоте далеко впереди планеты всей. Нам есть чем гордиться, чем похвастаться, есть чем удивить», - сказал Рахманов на Международном военно-морском салоне.

Он добавил, что иностранным заказчикам предлагаются решения, которые им интересны. Мониторится в том числе и смена предпочтений, поэтому Россия каждый раз предлагает именно то, что дружественные страны хотят видеть в своих военно-морских силах.

Ранее в Минпромторге заявили, что экспорт вооружений из России не снижает обороты.