МО РФ показало уничтожение бронетехники врага «Аллигаторами» на Южно-Донецком направлении
Экипаж вертолета обнаружил выдвижение бронетехники противника и управляемыми ракетами уничтожил две боевые машины ВСУ с экипажами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипаж ударно-разведывательного вертолета Ка-52 уничтожил управляемыми ракетами две боевые машины противника на Южно-Донецком направлении. Соответствующее видео распространило Минобороны России.
Вместе с боевыми машинами были ликвидированы и находящиеся внутри экипажи.
Ранее экипажи Ка-52 уничтожили управляемыми ракетами бронетехнику противника на Запорожском направлении.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.