Экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили управляемыми ракетами бронетехнику противника
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения бронетехники украинских боевиков на Запорожском направлении.
На кадрах видно, как экипажи ударных вертолетов Ка-52 управляемыми ракетами уничтожают бронетехнику противника при попытке атаковать и доставить украинских националистов в район спешивания.
Экипаж вертолета выявил движение техники украинских боевиков и уничтожил два бронированных вражеских объекта с экипажами.
Ранее Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений украинской армии. Согласно заявлению официального представителя российского оборонного ведомства, объект был поражен.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.