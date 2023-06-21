Режиссер фильма «Титаник» считает, что исчезнувший батискаф «Титан» погиб

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Режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон, по-видимому, считает, что пропавший батискаф «Титан», который направился на дно Атлантического океана к легендарному лайнеру, уже не спасти. Об этом сообщил российский ученый-океанолог Анатолий Сагалевич РИА Новости.

По словам Сагалевича, друг которого является пилотом батискафа, режиссер «Титаника» выразил ему соболезнования.

«Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржеоле (пилот батискафа. - Прим. ред.)... Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что в общем-то дело кончено, я так думаю», - сказал Сагалевич.

Сагалевич добавил, что других комментариев от Джеймса Кэмерона не было, так как он тоже не знает, что произошло и не знаком со строением аппарата.

Напомним, 18 июня группа из пяти человек исчезла на глубине Атлантического океана в ходе погружения к знаменитому лайнеру «Титаник». Связь с группой пропала спустя 105 минут после спуска аппарата. Запаса воздуха у участников экспедиции было на четверо суток. Трое уже прошли.

По информации СМИ, на борту могут находиться британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.