ОПК Международный военно-морской салон Гендиректор «Гранит-Электрона» Пономарев: много комплексов поставлено в Индию и Вьетнам Игорь Пономарев также сообщил о поставках в Алжир. Он констатировал, что компания не потеряла контактов с иностранными партнерами. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Генеральный директор Концерна «Гранит-Электрон» Игорь Пономарев сообщил «Звезде», что много комплексов было поставлено в дружественные России страны. «Мы не потеряли контактов с иностранным партнерами, достаточно много комплексов поставлено в Алжир, Вьетнам, Индию, и продолжаем сотрудничество в этом направлении», - заявил Пономарев на Международном военно-морском салоне. Игорь Пономарев добавил, что работа с иностранным партнерами продолжается. Ранее в Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» заявили, что испытание вооружений в реальном бою дает огромный опыт. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика