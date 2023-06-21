Путин встретился с выпускниками высших военных училищ РФ в Кремле

В своей речи выпускникам военных вузов Путин подчеркнул, что уважение и офицерский авторитет зарабатываются собственным примером и постоянной работой.

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Президент РФ Владимир Путин встретился с выпускниками высших военных училищ в Большом Кремлевском дворце.

В своей речи он посоветовал выпускникам помнить о том, что уважение и офицерский авторитет зарабатываются собственным примером и постоянной работой.

Ранее в военно-учебных заведениях Минобороны России состоялись выпуски офицеров. При этом каждый четвертый выпускник завершил обучение с отличием.