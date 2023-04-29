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Выпуски офицеров прошли в военно-учебных заведениях Минобороны

16:50 29.04.2023
Каждый четвертый выпускник завершил обучение с отличием, 142 офицера стали золотыми медалистами.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Сегодня по всей стране в высших военно-учебных заведениях Минобороны РФ прошли выпуски офицеров, окончивших военные училища и офицеров-слушателей военных академий. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что обучение с отличием закончил каждый четвертый выпускник - 142 офицера получили золотые медали.

«Выпускники освоили программу обучения в полном объеме, успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Все офицеры приказами министра обороны Российской Федерации назначены на воинские должности в соответствии с полученной специальностью», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что уже провели в войсках необходимые мероприятия для встречи выпускников, подготовили жилой фонд, закрепили за каждым офицером наставника и создали условия для успешного освоения воинской должности.

Ранее замминистра обороны РФ Садовенко поздравил лучших выпускников РВВДКУ. Он выразил уверенность в том, что для них слова «Отчизна», «честь» и «достоинство» не являются пустым звуком.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов 

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