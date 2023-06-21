Уничтожение наркокартелей или ослабление режима: какую цель преследуют США в Мексике

Республиканцы несколько месяцев продвигают идею о введении войск в Мексику из-за наркокартелей, однако и демократам, и республиканцам выгодно ослабление независимого режима в Мехико.

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США могли решиться на проведение спецоперации против наркокартелей в Мексике. Об этом свидетельствуют колонны бронетехники на дорогах, железнодорожные эшелоны с танками и полеты боевой авиации в более чем половине американских штатов.

Власти граничащего с Мексикой Техаса уже выделили 4,5 миллиарда долларов на усиление безопасности и получили помощь от соседей: Флориды, Теннесси, Вирджинии и других штатов. Губернаторы этих территорий критикуют президента США Байдена и его миграционную политику.

Республиканцы уже несколько месяцев лоббируют законопроект о введении войск в Мексику из-за угрозы наркокартелей. Политики считают, что администрация президента потеряла контроль над южной границей. Из-за мексиканской мафии в США хлынул огромный поток нелегалов и тонны наркотиков.

Однако истинная цель конфликта может состоять в ослаблении действующего режима в Мехико. В этом заинтересованы как республиканцы, так и демократы. Рейтинг президента Лопеса, проводящего независимую политику, весьма высокий внутри страны, столь же обширна латиноамериканская диаспора внутри штатов.

В случае начала спецоперации в Мексике республиканцы обещают выделить Пентагону из бюджета партии 1,2 миллиарда долларов. Однако сейчас все деньги уходят на военную помощь Украине, поэтому решение вопроса с нелегалами может быть лишь продуманным ходом предвыборной кампании.

Ранее телеканал CNN заявил, что 155 тысяч мигрантов ожидают въезд в США во временных приютах и просто на улицах. Закон «Раздел 42», позволяющий высылать мигрантов из страны, прекратил свое действие 11 мая 2023 года, и нелегалы надеялись успешно пересечь границу.