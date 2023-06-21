В ФРГ заявили, что РФ дала агреман на назначение графа Ламбсдорфа послом в Москве

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В Германии заявили, что российская сторона предварительно согласилась на назначение нового посла ФРГ.

Сообщается, что им может стать член СвДП («Свободной демократической партии Германии») Александр Ламбсдорф. Немецкие СМИ написали, что российские власти выдали «так называемый агреман - предварительное согласие на назначение». Издание Spiegel пишет, что назначение на должность посла в России - одна из самых сложных.

«Должность посла в Москве считается одной из самых сложных. Сейчас Россия допускает смену руководства дипломатической миссии. Летом к власти должен приступить политик СвДП Ламбсдорф», - сообщили в прессе.

Отмечается, что Александру Ламбсдорфу 56 лет, его считают одним из наиболее опытных экспертов по внешней политике в правящей коалиции в Германии.

Ранее он работал в посольстве ФРГ в США, а после в немецком МИД по российскому направлению. Был депутатом Европарламента, но уже с а с 2017 года он является депутатом бундестага и зампредседателя парламентской фракции СвДП.

В конце мая МИД РФ прокомментировало закрытие Германией четырех российских генконсульств. Закрытие российских генконсульств в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне было расценено как очередной недружественный шаг.