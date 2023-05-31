МИД РФ прокомментировал закрытие Берлином четырех российских генконсульств

В российском внешнеполитическом ведомстве предупредили Берлин, что непродуманные и провокационные действия не останутся без должной реакции.

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Москва расценивает решение официального Берлина закрыть российские генконсульства в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, как очередной недружественный шаг, направленный на разрушение двусторонних отношений. С таким заявлением выступили в МИД РФ.

«Очевидно, что Берлин в запале враждебной политики теряет всякие ориентиры. В ФРГ должны понимать, что вся полнота ответственности за деградацию двусторонних отношений лежит на германской стороне», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

На Смоленской площади добавили, что Германия под надуманными предлогами инициирует высылку российских дипломатов, квотирует ряд категорий сотрудников. Российская сторона, в свою очередь, действует исключительно на основе принципа взаимности. В Российском внешнеполитическом ведомстве рекомендовали своим коллегам остановиться.

Ранее МИД Германии заявили, что останавливают работу четырех из пяти российских генконсульств и закрывают три своих на территории РФ. В частности, прекратят свою работу дипведомства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске.