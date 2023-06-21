В Кремле прокомментировали слова Байдена о Си Цзиньпине

В Кремле считают, что заявление Байдена свидетельствует о непредсказуемости политики США.

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Слова президента США Джо Байдена в отношении председателя КНР Си Цзиньпине демонстрируют непредсказуемость политики США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Байдена, назвавшего китайского лидера диктатором.

«Это весьма противоречивое проявление внешней политики США, которые говорят о большом элементе непредсказуемости с одной стороны, а с другой стороны и продолжения таких менторских проявлений внешней политики США, которые стали уже неприемлемыми для огромного количества государств и число этих государств постоянно растет», - отметил Песков.

Он напомнил, что днем раннее госсекретарь США на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином сделал ряд «разных примирительных заявлений», и отметил, что слова Байдена стали «непонятной компенсацией этих действий».

Песков подчеркнул, что этот вопрос не касается российско-китайских отношений.

«У нас есть свои плохие отношения с Соединенными Штатами Америки и свои очень хорошие отношения с Китайской Народной Республикой», - заключил Песков.

Ранее сообщалось, что МИД Китая выразил «острое недовольство и решительный протест» по поводу заявления президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.