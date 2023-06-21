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Пленный боевик Косенко рассказал, что в момент сдачи по ним стреляли свои же товарищи

12:01 21.06.2023
Украинский военнопленный рассказал, что желания воевать у него не было, и как только появилась возможность, он сразу сдался российским войскам.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный солдат украинской армии Виктор Косенко рассказал, что его забрали прямо с завода в военкомат.

«Забрали с завода, с работы, в военкомат. Всех построили и отобрали мужчин, кто призывного возраста», - вспоминает военнопленный.

Косенко поделился, что желания участвовать в боевых действиях у него не было, и как только появилась возможность, он сразу сдался российским войскам.

Украинский боевик также сообщил, что во время сдачи в плен по ним стреляли свои же товарищи по оружию. Согласно его словам, два человека скончались от тяжелых ран.

«Кто не мобилизован, тот всеми способами пытается избежать этого, это просто пушечное мясо», - сказал Виктор Косенко.

Военнопленный также добавил, что уйти из подразделения после того, как человек был мобилизован, на Украине невозможно.

«Даже если будешь без ноги, все равно ты будешь в армии», - поделился Косенко.

Ранее пленный украинский националист рассказал, как попал на передовую и сдался российским военным. Он также рассказал, что до 70% мобилизованных украинцев гибнут на передовой из-за отсутствия подготовки.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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