Пленный боевик Головач заявил, что русские защитят украинцев, и те будут им искренне благодарны
Пленный украинец Павел Головач призвал украинцев не воевать с русскими. Запись беседы предоставило Минобороны России.
По его словам, русские выступят защитниками украинцев, и впоследствии те будут искренне благодарны народу России.
Головач рассказал, как он попал на передовую - шел в магазин пополнить счет, после чего его кинули в машину и увезли на медкомиссию.
При попытке наступления его подразделение, судя по всему, передвигаясь на технике, подорвалось на мине. Павел Головач вспомнил о попытке звать подкрепление, но никто не пришел. Зато пришли российские военные, предложившие сдаться в плен. Подразделение Головача охотно воспользовалось этим шансом.
Павел Головач констатировал нормальное обращение в плену со стороны российских военнослужащих.
Ранее пленный боевик Вячеслав Проценко рассказал о психологической усталости в рядах противника.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.