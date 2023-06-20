Пленный боевик Головач заявил, что русские защитят украинцев, и те будут им искренне благодарны

По признанию пленного Павла Головача, на Украине его мобилизовали, когда он шел в магазин - силой швырнули в машину и отправили на медкомиссию.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Павел Головач призвал украинцев не воевать с русскими. Запись беседы предоставило Минобороны России.

По его словам, русские выступят защитниками украинцев, и впоследствии те будут искренне благодарны народу России.

Головач рассказал, как он попал на передовую - шел в магазин пополнить счет, после чего его кинули в машину и увезли на медкомиссию.

При попытке наступления его подразделение, судя по всему, передвигаясь на технике, подорвалось на мине. Павел Головач вспомнил о попытке звать подкрепление, но никто не пришел. Зато пришли российские военные, предложившие сдаться в плен. Подразделение Головача охотно воспользовалось этим шансом.

Павел Головач констатировал нормальное обращение в плену со стороны российских военнослужащих.

Ранее пленный боевик Вячеслав Проценко рассказал о психологической усталости в рядах противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.