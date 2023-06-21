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Подразделения группировки «Днепр» провели дезинфекцию в районе Каховской ГЭС

10:51 21.06.2023
Работы по дезинфекции проводились с применением специальных авторазливочных станций АРС-14КМ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Одними из первых на помощь жителям левобережья Херсонской области после нанесения ракетных ударов украинских боевиков по Каховской ГЭС и разрушения дамбы водохранилища пришли на помощь военнослужащие подразделений российской группировки войск «Днепр».

В настоящее время подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты группировки проводят дезинфекцию объектов инфраструктуры, которые пострадали от затопления. Около 30% территорий в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань и Алешки было обработано российскими военнослужащими.

Для проведения работ по дезинфекции применялись специальные авторазливочные станции АРС-14КМ с применением дезинфицирующих средств, показавшие высокую эффективность при предотвращении вспышек инфекций.

Ранее власти Херсонской области сообщили, что из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции и последующего затопления число жертв увеличилось до 41 человека. По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, продолжается работа по проведению противоэпидемических мер.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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