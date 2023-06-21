ОПК ОПК Международный военно-морской салон ТЕГИ

На МВМС-2023 представят новейшие разработки и покажут трюки «Стрижей»

Андрей Аркадьев
Павел Кутаренко
10:39 21.06.2023
Одна из ведущих мировых выставок в области кораблестроения и морских вооружений открывается в Кронштадте. Международный военно-морской салон впервые проходит на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В Кронштадте открывается XI Международный военно-морской салон МВМС-2023. На месте работает съемочная группа «Звезды». Запланирован пролет пилотажной группы «Стрижи». Журналисты и представители СМИ попадут на корабли, которые участвуют в салоне.

Впервые за все годы салон проходит на территории кластера «Остров фортов». Главный экспонат, который приковывает внимание, - подлодка К-3 «Ленинский комсомол». О ней отдельно рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

«Планируем удивлять лодкой К-3. Она покрашена, воссоздано оперение, выглядит так, как ее спускали на воду. У любого человека, который видит ее в первый раз, возникнет ощущение масштаба и восторга. Потому что она действительно невероятно красива», - сказала Шойгу.

Запланировано участие более 250 компаний как из РФ, так и из-за рубежа. На стендах представлены все проекты кораблестроения - как для ВМФ, так и для гражданского судостроения. Гости увидят торпеды, мины, новейшие средства борьбы с дронами, комплексы связи, а также сами корабли, суда, подлодки и необитаемые морские аппараты. Салон проходит с сегодняшнего дня до воскресенья. Телеканал «Звезда» - главный информационный партнер выставки.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:09 В стране и мире
Видео
Ксения Шойгу: нигде нет конгрессно-выставочного центра, где посередине стоит АПЛ
08:14 В стране и мире
Видео
Появились кадры последствий удара украинского БПЛА по жилому дому в Донецке
07:37 В стране и мире
Число погибших из-за прорыва Каховской ГЭС и затопления увеличилось до 41 человека
04:42 ОПК
Атомная подлодка «Арктур» поступит на вооружение ВМФ РФ после 2037 года
03:33 В стране и мире
Видео
Пламя в цеху в Волоколамске взвивается на 10-метровую высоту
Популярное
Во Владивостоке нашли пропавшую в Вене девушку
Видео
Путин побывал внутри электрического речного трамвая, который будет курсировать по Москве-реке
BBC: в районе крушения «Титаника» пропал подводный аппарат с туристами на борту
Видео
МО РФ: затопление Херсонской области по плану Киева может создать очаги передаваемых комарами заболеваний
Видео
ФСБ пресекла попытку теракта против руководства Запорожской области
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.