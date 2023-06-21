На МВМС-2023 представят новейшие разработки и покажут трюки «Стрижей»

Одна из ведущих мировых выставок в области кораблестроения и морских вооружений открывается в Кронштадте. Международный военно-морской салон впервые проходит на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Кронштадте открывается XI Международный военно-морской салон МВМС-2023. На месте работает съемочная группа «Звезды». Запланирован пролет пилотажной группы «Стрижи». Журналисты и представители СМИ попадут на корабли, которые участвуют в салоне.

Впервые за все годы салон проходит на территории кластера «Остров фортов». Главный экспонат, который приковывает внимание, - подлодка К-3 «Ленинский комсомол». О ней отдельно рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

«Планируем удивлять лодкой К-3. Она покрашена, воссоздано оперение, выглядит так, как ее спускали на воду. У любого человека, который видит ее в первый раз, возникнет ощущение масштаба и восторга. Потому что она действительно невероятно красива», - сказала Шойгу.

Запланировано участие более 250 компаний как из РФ, так и из-за рубежа. На стендах представлены все проекты кораблестроения - как для ВМФ, так и для гражданского судостроения. Гости увидят торпеды, мины, новейшие средства борьбы с дронами, комплексы связи, а также сами корабли, суда, подлодки и необитаемые морские аппараты. Салон проходит с сегодняшнего дня до воскресенья. Телеканал «Звезда» - главный информационный партнер выставки.