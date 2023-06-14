Корреспондент «Звезды» увидел АПЛ К-3 изнутри прямо на ПМЭФ

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В Северной столице готовятся к старту Петербургского международного экономического форума - 2023. Корреспондент «Звезды» показал интерактивный стенд, на котором можно познакомиться с общей информацией и внутренней составляющей атомной подводной лодки (АПЛ) К-3 «Ленинский комсомол».

Он также напомнил, что уже на следующей неделе (с 21 по 25 июня) в Кронштадте состоится Международный военно-морской салон - 2023. МВМС будет проходить в музее военно-морской славы и выставочном центре на территории кластера «Остров фортов».

Кроме того, наш корреспондент рассказал, чем в 2023 году будет удивлять ПМЭФ. По его словам, больше всего гостей в этом году на форуме ждут из Азии, Африки, Латинской Америки и с Ближнего Востока. Главная тема экономического форума - «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».