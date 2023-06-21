Теннисистки из Украины и РФ не пожали друг другу руки после матча

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В Бирмингеме, Великобритания, завершилась встреча первого круга между теннисистками из России Анастасией Поповой и Украины Марты Костюк. Победила россиянка со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4. После матча теннисистки не пожали друг другу руки.

Призовой фонд турнира составляет свыше 250 тысяч долларов. Как сообщает РИА Новости, по окончании матча украинка направилась собирать вещи. Россиянка подошла пожать руку судье.

Это уже не первый случай, когда украинка Костюк отказывается от рукопожатий. Ранее по завершении матча второго круга турнира категории WTA 1000 в Майами она не пожала руку своей сопернице россиянке Анастасии Поповой. После финального матча на турнире в Остине украинка отказалась от рукопожатия с россиянкой Варварой Грачевой. До этого - на Открытом чемпионате США 2022 года - Марта Костюк не стала жать руки теннисисткам из Белоруссии Александре Соснович и Виктории Азаренко.

Ранее сообщалось, что трое россиян впервые в истории вошли в первую десятку рейтинга ATP. Ими стали теннисист Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев.