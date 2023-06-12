Впервые в истории трое россиян вошли в первую десятку рейтинга ATP

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Российский теннисист Карен Хачанов стал десятой ракеткой мира, благодаря чему впервые в истории в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) находятся сразу три представителя России. Последний раз 27-летний спортсмен входил в топ-10 в 2019 году.

Согласно обновленной версии рейтинга ATP, которая была опубликована на официальном сайте организации, Даниил Медведев переместился со второго места на третье, Андрей Рублев остался на седьмой строчке. В первую сотню мирового рейтинга также попали Аслан Карацев (поднялся на 48-е место), Александр Шевченко (потерял пять позиций и теперь занимает 92-ю строчку), Роман Сафиуллин (остался на 99-м месте).

Новак Джокович, который в минувшее воскресенье одержал победу в финале Открытого чемпионата Франции над норвежцем Каспером Руудом и завоевал тем самым 23-й титул на турнирах «Большого шлема», снова возглавил мировой рейтинг. Он обновил собственный рекорд по количеству недель в качестве первой ракетки мира - 388. Вторую строчку теперь занимает испанец Карлос Алькарас, который уступил 36-летнему сербу в полуфинале Roland Garros.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу на открытом юниорском чемпионате Франции по теннису в Париже Roland Garros. Она выиграла у перуанки Лусианы Перес Аларкон со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Россиянка получила на турнире третий номер посева, в то время как Аларкон - шестой.