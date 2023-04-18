Маск рассказал о разработчиках «цифрового бога»

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Илон Маск считает, что искусственный интеллект обладает потенциалом «уничтожить человечество». ИИ неизбежно будет контролировать себя сам, если не регулировать развитие этой технологии, сказал американский миллиардер в интервью Fox News.

ИИ более опасен, чем неправильное управление проектированием самолетов или обслуживанием производства, отметил бизнесмен.

«У него есть потенциал. Какой бы малой ни казалась эта вероятность, но он не тривиален. Он обладает потенциалом разрушения цивилизации», - сказал Маск.

Сценарий «Терминатора», по мнению Маска, в реальности невозможен. Физически ИИ локализован в дата-центрах, а не встроен в роботов-убийц. Но опасности, которые таит технология, могут иметь фатальные последствия. ИИ окажет катастрофическое влияние на существование человечества в целом, если ей не будут управлять должным образом, сказал предприниматель.

В технологических компаниях есть фанаты искусственного разума, сторонники максимально быстрой разработки суперинтеллекта, рассказал Маск. По сути, они хотят создать «цифрового бога». По его словам, один из таких людей - сооснователь Google Ларри Пейдж. И когда Маск указывал тому на опасность этой технологии, он получил упрек в «излишней человечности».

Илон Маск призвал создать в США ведомство для контроля искусственного интеллекта. Бизнесмен уже призывал приостановить разработку и обучение нейросетей и подписывал открытое письмо вместе с другими более чем 1000 экспертов. Случилось это вскоре после того как нейросеть GPT-4 притворилась слабовидящей и убедила человека пройти за него «капчу». А в России широко обсуждался случай со студентом РГГУ, который написал дипломную работу с помощью чата GPT.