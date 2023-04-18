В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Маск рассказал о разработчиках «цифрового бога»

Дмитрий Трунов
05:08 18.04.2023
В технологических компаниях есть фанаты искусственного разума, сторонники максимально быстрой разработки суперинтеллекта, рассказал бизнесмен.
Маск рассказал о разработчиках «цифрового бога»
© Фото: www.imago-images.de, lobalLookPress
Читайте нас на:

Илон Маск считает, что искусственный интеллект обладает потенциалом «уничтожить человечество». ИИ неизбежно будет контролировать себя сам, если не регулировать развитие этой технологии, сказал американский миллиардер в интервью Fox News.

ИИ более опасен, чем неправильное управление проектированием самолетов или обслуживанием производства, отметил бизнесмен.

«У него есть потенциал. Какой бы малой ни казалась эта вероятность, но он не тривиален. Он обладает потенциалом разрушения цивилизации», - сказал Маск.

Сценарий «Терминатора», по мнению Маска, в реальности невозможен. Физически ИИ локализован в дата-центрах, а не встроен в роботов-убийц. Но опасности, которые таит технология, могут иметь фатальные последствия. ИИ окажет катастрофическое влияние на существование человечества в целом, если ей не будут управлять должным образом, сказал предприниматель.

В технологических компаниях есть фанаты искусственного разума, сторонники максимально быстрой разработки суперинтеллекта, рассказал Маск. По сути, они хотят создать «цифрового бога». По его словам, один из таких людей - сооснователь Google Ларри Пейдж. И когда Маск указывал тому на опасность этой технологии, он получил упрек в «излишней человечности».

Илон Маск призвал создать в США ведомство для контроля искусственного интеллекта. Бизнесмен уже призывал приостановить разработку и обучение нейросетей и подписывал открытое письмо вместе с другими более чем 1000 экспертов. Случилось это вскоре после того как нейросеть GPT-4 притворилась слабовидящей и убедила человека пройти за него «капчу». А в России широко обсуждался случай со студентом РГГУ, который написал дипломную работу с помощью чата GPT.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:00 Армия
Видео
В Тихий океан в рамках внезапной проверки вышли атомные подводные лодки ТОФ
05:32 Армия
Видео
Артиллеристы группировки «Юг» ударили по боевикам из «Ураганов» и «Градов» в районе Северска
04:12 В стране и мире
В МИД Бразилии заявили, что Путин пригласил президента Лулу на ПМЭФ
05:30 Армия
Видео
Артиллеристы сорвали три ротации боевиков на Купянском направлении
02:09 В стране и мире
В Белом доме заявили, что поставка F-16 Украине не стоит на повестке дня
Популярное
Видео
«Позади нас семьи и память наших предков»: боец ВС РФ объяснил, почему пошел на службу по контракту
Мать Саакашвили заявила, что он превратился в «скелет»
ТАСС: Костомарову перед протезированием проведут несколько операций
Песков ответил на вопрос о приговоре в 25 лет колонии Кара-Мурзе*
Видео
При взлете самолета L-410 в Якутске сломалось шасси
Repubblica: США предупреждали Италию о возможности побега Артема Усса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.