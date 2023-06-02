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МО РФ показало, как саперы ищут и обезвреживают мины на Купянском направлении

11:10 02.06.2023
Военные саперы первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая наступление российских войск.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало, как российские саперы обезвреживают боеприпасы на Купянском направлении. Специалисты «Западной» группировки войск обследуют территорию и находят взрывоопасные предметы.

Саперы не только обезвреживают неразорвавшиеся снаряды, а также сами обеспечивают своим товарищам минное заграждение. Все взрывоопасные предметы перевозятся на безопасную площадку и ликвидируются накладным зарядом.

Ранее мы писали о применении высокоточных боеприпасов «Краснополь» в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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