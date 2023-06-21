Le Monde: Франция изменила мнение по поводу вступления Украины в НАТО

По мнению Парижа, перспектива вступления Украины в НАТО позволила бы президенту Зеленскому сесть за стол мирных переговоров.

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Франция изменила свою позицию по поводу вступления Украины в НАТО. Сейчас Париж поддерживает такое членство, так как намек на него может позволить президенту Украины Владимиру Зеленскому сесть за стол мирных переговоров.

«Намек на эту перспективу мог бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления», - написала французская газета Le Monde.

При этом журналисты отметили, что Франция не предполагает вступление Украины в альянс до завершения военного конфликта.

Ранее стало понятно, что в НАТО не спешат принять Украину, несмотря на то, что страны альянса все больше ввязываются в конфликт. На прошлой неделе Вашингтон выделил Киеву новый срочный пакет вооружений на сумму более 320 миллионов долларов.