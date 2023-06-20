В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинские боевики нанесли удар по городам в зоне подтопления в Херсонской области

Ирина Елагина
09:52 20.06.2023
По зоне бедствия в общей сложности со стороны Украины было выпущено 26 снарядов из ствольной артиллерии.
Украинские боевики нанесли удар по городам в зоне подтопления в Херсонской области
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
Читайте нас на:

Населенные пункты Херсонской области, затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС, подверглись массированному удару артиллерии со стороны Украины. Об атаке киевского режима по объектам в зоне экологической и гуманитарной катастрофы сообщила пресс-служба Новокаховского городского округа.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Великой Лепетихи, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии», - приводит РИА Новости информацию местной администрации.

Ранее сообщалось, что в результате теракта на Каховской ГЭС, устроенного 6 июня киевским режимом, свыше 8 000 человек оказались в зоне подтопления в прибрежной зоне Днепра. Эвакуация населения из зоны бедствия продолжается, тем временем спасатели очищают населенные пункты, из которых уже уходит вода, от ила и мусора.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:25 В стране и мире
Суд приговорил к 6 годам колонии-поселения пилота сгоревшего в Шереметьево Superjet
10:54 В стране и мире
Видео
Суд приговорил участника нацбатальона «Айдар»* Мурыгу к 16 годам колонии
10:27 Армия
Видео
Пленный боевик Проценко рассказал о психологической усталости в украинских войсках
08:52 В стране и мире
Daily Mail: единственным спасением застрявших у «Титаника» туристов на батискафе может стать беспилотник
09:52 В стране и мире
Украинские боевики нанесли удар по городам в зоне подтопления в Херсонской области
Популярное
BBC: в районе крушения «Титаника» пропал подводный аппарат с туристами на борту
Видео
МО РФ: затопление Херсонской области по плану Киева может создать очаги передаваемых комарами заболеваний
Видео
ФСБ пресекла попытку теракта против руководства Запорожской области
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Видео
О легендах телевидения: на телеканале «Звезда» стартует новое шоу «Галерея звезд»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.