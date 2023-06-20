Украинские боевики нанесли удар по городам в зоне подтопления в Херсонской области

По зоне бедствия в общей сложности со стороны Украины было выпущено 26 снарядов из ствольной артиллерии.

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Населенные пункты Херсонской области, затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС, подверглись массированному удару артиллерии со стороны Украины. Об атаке киевского режима по объектам в зоне экологической и гуманитарной катастрофы сообщила пресс-служба Новокаховского городского округа.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Голой Пристани, Великой Лепетихи, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии», - приводит РИА Новости информацию местной администрации.

Ранее сообщалось, что в результате теракта на Каховской ГЭС, устроенного 6 июня киевским режимом, свыше 8 000 человек оказались в зоне подтопления в прибрежной зоне Днепра. Эвакуация населения из зоны бедствия продолжается, тем временем спасатели очищают населенные пункты, из которых уже уходит вода, от ила и мусора.