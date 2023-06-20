Число пострадавших от отравления шаурмой в Братске превысило 100 человек

По решению суда владелец кафе, продукция которого привела к массовому отравлению, отправлен под домашний арест.

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Более ста жителей Братска, в том числе дети, пострадали из-за некачественной шаурмы, приготовленной в местном кафе. Каждый второй пострадавший из-за сильного отравления оказался в больнице. Иркутский губернатор Игорь Кобзев обнародовал оперативные данные о масштабах пищевого отравления.

«За помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 - это дети. Госпитализация потребовалась 51 пострадавшему, всем оказана помощь в полном объеме. Тяжелых случаев отравления нет, семь пациентов уже выписаны», - написал Кобзев в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, накануне Братский городской суд отправил владельца кафе, в котором приготовили некачественную шаурму, под домашний арест на два месяца.

Ранее сообщалось, что причиной массового отравления шаурмой в Братске стали бактерии сальмонеллы, они могла оказаться в пище из-за несоблюдения санитарных норм или использования некачественных продуктов.

По уточненным данным Роспотребнадзора, в кафе был нарушен процесс приготовления блюд, условия хранения ингредиентов, а также не были созданы условия для соблюдения личной гигиены сотрудников общепита.