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Пара «Грачей» прилетела: экипажи Су-25 эффективно прикрыли с воздуха российских бойцов

Анатолий Бородкин
08:00 20.06.2023
Штурмовики постоянно работают в тандеме, что позволяет увеличить огневую мощь и сохранить машины, а главное - жизни и здоровье экипажей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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От взлетной полосы они отрываются синхронно - в одну секунду. Слаженность работы экипажей фронтовых «Грачей» не хуже, чем у пилотажных групп мирового уровня. Пара штурмовиков уходит на очередное задание. Уже второе за сегодня. На предельном малой для машин высоте - 20 метров, на скорости 700 километров в час летчики в буквальном смысле огибают рельеф местности. Глядя на кадры с экшн-камер, складывается впечатление, что крылья и фюзеляж Су-25-х проносятся в нескольких сантиметрах от макушек деревьев.

Две неуправляемые - с ведущей машины, через секунду - кнопку пуск нажимает ведомый. И пара двадцать пятых синхронно, как в компьютерной игре, делает резкий наклон влево. Разворот. И другим курсом, над макушками деревьев, над руслами рек, укрываясь за лесопосадками - на максимальной скорости - из зоны поражения вражеских ПЗРК. Участок «подвижный» - на земле идет бой. В момент вылета точка пуска была 7 километров от линии соприкосновения. Сейчас, докладывает разведка, до передка меньше 5-ти.

Летчики довольны работой. Помогли пехоте. Результативно отработали по скоплению неприятельской техники. Попытка прорыва захлебнулась. Плацдарм для контрнаступления на участке для наших ребят подготовлен. Сразу после посадки - техники пополняют боекомплект. Грачей, проверяют на исправность узлов и агрегатов, а летчики - получают новые координаты целей, просчитывают маршруты следования.

Время следующего вылета еще не определено. Воспользовавшись этой возможностью, успеваем задать несколько вопросов летчику двадцать пятого с позывным Крокодил. Молодой офицер в паре - ведомый. Объясняет свою задачу в тандеме просто - контролировать расстояние между машинами - двадцать метров от крыла до крыла, не допускать опасного сближения или наоборот чрезмерного растягивания, это при скорости то 700 километров в час, и главное - прикрывать ведущую машину. «Грач» - машина уникальная, говорит Крокодил.

«Преимущество в бронированной кабине. Кабина летчика бронирована. Во-вторых бронировано стекло летчика. Двигатели разнесены по фюзеляжу слева и с права. При попадании с одной из сторон, один из двигателей всегда будет работать, спасет летчику жизнь и машину сохранит», - рассказал Крокодил.

На фронте фраза «пара Грачей прилетела» стала уже устойчивым выражением. Именно «пара». Штурмовики постоянно работают в тандеме. Такая тактика позволяет существенно увеличить огневую мощь и сохранить машины, а главное - жизни и здоровье экипажей. А значит Су-25 снова и снова - днем и ночью, при любой погоде будут эффективно прикрывать с воздуха наших ребят.

Ранее Министерство обороны России показывало кадры уничтожения бронетехники противника на Красно-Лиманском направлении экипажами Су-25 Центрального военного округа. После выполнения боевой задачи летчики вернулись на аэродром базирования для подготовки с следующему вылету.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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