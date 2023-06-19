Экипажи Су-25 ЦВО уничтожили бронетехнику противника на Красно-Лиманском направлении

По окончанию выполнения боевой задачи экипажи Су-25 вернулись на аэродром базирования для подготовки к следующему вылету.

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Экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) выполнили боевые задачи по уничтожению огневых средств и живой силы украинских националистов в зоне проведения спецоперации на Красно-Лиманском направлении.

При получении координат целей летчики в составе боевых пар на скорости около 900 км/ч, огибая рельеф местности на высоте не более 25 метров над землей приблизились к линии боевого соприкосновения и нанесли удары 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами С-8КОМ по живой силе, средствам огневого поражения, а также по легкобронированной технике украинских боевиков.

Пуски велись по площадным целям с выполнением приема кабрирования, который сопровождался резким набором высоты и задиранием носа самолета выше горизонта для задания определенного угла выпускаемым ракетам.

После поражения цели экипажи самолетов Су-25 выполнили противоракетный маневр, который сопровождался выпуском тепловых ловушек. По окончанию выполнения боевой задачи штурмовики вернулись на аэродром базирования для подготовки к следующему вылету.

Командование группировки Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы экипажей штурмовиков Су-25, которые могут выполнить боевые задачи в любых метеорологических условиях.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения бронетехники украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.