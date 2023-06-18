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«Аллигаторы» уничтожили две единицы бронетехники боевиков на Южно-Донецком направлении

11:47 18.06.2023
В результате удара управляемыми ракетами были уничтожены бронетранспортеры националистов с личным составом.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения бронетехники вооруженных формирований украинских националистов на Южно-Донецком направлении.

Экипаж вертолета Ка-52 после обнаружения передвижений бронетранспортеров украинских боевиков применил управляемые ракеты. В результате удара были уничтожены две единицы бронетехники с личным составом.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении штурмовик Су-25, вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли восемь ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и технике украинской 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Кроме того, в районе Староверовки российские военнослужащие из РСЗО «Торнадо-С» ударили по подразделениям все той же 14-й отдельной механизированной бригады.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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