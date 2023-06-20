Ивановские десантники рассказали о возможностях нового беспилотника «Альбатрос»

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В зоне проведения специальной военной операции расчет БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ получил команду на ведение воздушной разведки. После этого расчет подготовил к работе новый беспилотник «Альбатрос».

Он способен вскрывать опорные пункты украинских националистов на значительном удалении. Это возможно из-за большой дальности полета беспилотного аппарата. Камеры HD-качества выдают высококачественную картинку как днем, так и ночью.

Расчет обнаружил технику противника. Данные о ней были переданы на пункт управления артиллерией. Техника украинских националистов была уничтожена. Противник пытался безуспешно прорваться в сторону позиций десантников.

«Комплекс "Альбатрос" по типу своему представляет летающее крыло. На него идут на один борт две камеры - "день" и "ночь" HD-качества. Данный комплекс интересен своими габаритами, то есть его очень быстро можно развернуть, запустить и непосредственно уже работать и вести разведку в заданном районе» - рассказал командир взвода БПЛА с позывным Леший.

Ранее «Звезда» рассказала, как из ПЗРК «Игла» на Южно-Донецком направлении был уничтожен украинский Су-25.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.