Армия Армия Армия

Зенитчик «Хищник» уничтожил из ПЗРК «Игла» украинский Су-25 на Южно-Донецком направлении

Павел Кольцов
Марина Крижановская
05:00 20.06.2023
Командир рассказал, что обстановка меняется каждый день и, исходя из нее, надо менять и свою тактику.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В зоне боевых действий учебная тревога - утром прилетал дрон националистов. Он сбросил гранату, от которой, к счастью, никто не пострадал. Зенитчиков в боевой обстановке готовит командир батареи ПЗРК «Игла» с позывным «Хищник».

Зенитчик гвардейской бригады морпехов Тихоокеанского флота второй год работает в зоне спецоперации, где познакомился с «Иглой» и ему показали, «как нажимать, куда целиться и дальше само пошло». Хищник рассказал «Звезде» об успехах его бойцов.

«Крайний раз, это было вчера, мы сшибли на Угледарском направлении БПЛА типа "Фурии", но это была модификация еще первых, так скажем, беспилотных летательных аппаратов, которые были еще на двигателе внутреннего сгорания. Поэтому мы смогли засечь тепло, засечь цель и поразить ее. Сейчас на данный момент на этом участке происходят конкретно пролеты БПЛА, дронов. Боевая техника, типа самолетов и вертолетов противника, не подходит из-за своей, мне кажется, трусости уже, из-за того, что они знают, что мы здесь работаем», - сообщил он.

Командир добавил, что были замечены пролеты техники противника на севере Угледара, над Богоявленкой - такие участки, где их российские военнослужащие достать не могут по причине слишком большой дистанции, а «сами они не хотят подлетать, скорее всего, боятся, уже нас знают».

Десять крестиков на корпусе ПЗРК - это два боевых вертолета, два БПЛА и шесть самолетов украинских националистов. Так стрелки переносного зенитного ракетного комплекса, как летчики-истребители, отмечают сбитые ими воздушные цели, в том числе Су-25. На кадрах объективного контроля видно, как в поле догорает один из уничтоженных «Хищником» вражеских штурмовиков. А он вырезает очередной крестик - сбил накануне разведывательный беспилотник.

Несмотря на попытку контрнаступления на Южно-Донецком направлении, в воздухе боевые машины противника стараются держаться подальше от нашей линии обороны. Командир батареи ПЗРК «Игла» сообщил о ситуации на Угледарском направлении.

«Обстановка меняется каждый день, от этого надо отталкиваться и менять свою тактику, менять боевые подразделения. Скажем так, чтобы добиться большей эффективности работы. То есть не замена, я имею ввиду, каких-то подразделений, а изменение видов боевого обеспечения, скажем так, по прикрытию именно подразделений», - подчеркнул «Хищник».

Бойцы запоминают изображения, технические характеристики воздушных целей. У каждой есть особенности, которые необходимо учитывать при уничтожении. Если объект слишком высоко, лучше предоставить его другим средствам ПВО, чем впустую демаскировать собственную позицию.

Новоиспеченные стрелки-зенитчики скоро отправятся на передовую и командир батареи ПЗРК «Игла» пожелает им удачной охоты. Уже вторую неделю противник тщетно пытается проломить оборону морпехов ТОФ, однако украинские боевики все чаще сдаются в плен.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:08 В стране и мире
Впервые в истории выручка компаний РФ превысила один квадриллион рублей
01:42 В стране и мире
Der Spiegel: пропавший в Атлантике батискаф мог застрять в обломках «Титаника»
23:04 В стране и мире
Видео
В Москве на стройке произошел пожар, спасены шесть человек
22:31 В стране и мире
ЦБ предложил повысить в 7 раз тариф ОСАГО для грузовиков из недружественных стран
21:20 В стране и мире
Видео
В Германии эвакуировали 25 тысяч человек из-за крупного пожара в парке развлечений
Популярное
BBC: в районе крушения «Титаника» пропал подводный аппарат с туристами на борту
Видео
МО РФ: затопление Херсонской области по плану Киева может создать очаги передаваемых комарами заболеваний
Видео
ФСБ пресекла попытку теракта против руководства Запорожской области
Видео
Опубликовано видео наезда машины на двух лосей на МКАД
Видео
Путин назвал Зеленского позором еврейского народа
Видео
О легендах телевидения: на телеканале «Звезда» стартует новое шоу «Галерея звезд»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.