Зенитчик «Хищник» уничтожил из ПЗРК «Игла» украинский Су-25 на Южно-Донецком направлении

Командир рассказал, что обстановка меняется каждый день и, исходя из нее, надо менять и свою тактику.

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В зоне боевых действий учебная тревога - утром прилетал дрон националистов. Он сбросил гранату, от которой, к счастью, никто не пострадал. Зенитчиков в боевой обстановке готовит командир батареи ПЗРК «Игла» с позывным «Хищник».

Зенитчик гвардейской бригады морпехов Тихоокеанского флота второй год работает в зоне спецоперации, где познакомился с «Иглой» и ему показали, «как нажимать, куда целиться и дальше само пошло». Хищник рассказал «Звезде» об успехах его бойцов.

«Крайний раз, это было вчера, мы сшибли на Угледарском направлении БПЛА типа "Фурии", но это была модификация еще первых, так скажем, беспилотных летательных аппаратов, которые были еще на двигателе внутреннего сгорания. Поэтому мы смогли засечь тепло, засечь цель и поразить ее. Сейчас на данный момент на этом участке происходят конкретно пролеты БПЛА, дронов. Боевая техника, типа самолетов и вертолетов противника, не подходит из-за своей, мне кажется, трусости уже, из-за того, что они знают, что мы здесь работаем», - сообщил он.

Командир добавил, что были замечены пролеты техники противника на севере Угледара, над Богоявленкой - такие участки, где их российские военнослужащие достать не могут по причине слишком большой дистанции, а «сами они не хотят подлетать, скорее всего, боятся, уже нас знают».

Десять крестиков на корпусе ПЗРК - это два боевых вертолета, два БПЛА и шесть самолетов украинских националистов. Так стрелки переносного зенитного ракетного комплекса, как летчики-истребители, отмечают сбитые ими воздушные цели, в том числе Су-25. На кадрах объективного контроля видно, как в поле догорает один из уничтоженных «Хищником» вражеских штурмовиков. А он вырезает очередной крестик - сбил накануне разведывательный беспилотник.

Несмотря на попытку контрнаступления на Южно-Донецком направлении, в воздухе боевые машины противника стараются держаться подальше от нашей линии обороны. Командир батареи ПЗРК «Игла» сообщил о ситуации на Угледарском направлении.

«Обстановка меняется каждый день, от этого надо отталкиваться и менять свою тактику, менять боевые подразделения. Скажем так, чтобы добиться большей эффективности работы. То есть не замена, я имею ввиду, каких-то подразделений, а изменение видов боевого обеспечения, скажем так, по прикрытию именно подразделений», - подчеркнул «Хищник».

Бойцы запоминают изображения, технические характеристики воздушных целей. У каждой есть особенности, которые необходимо учитывать при уничтожении. Если объект слишком высоко, лучше предоставить его другим средствам ПВО, чем впустую демаскировать собственную позицию.

Новоиспеченные стрелки-зенитчики скоро отправятся на передовую и командир батареи ПЗРК «Игла» пожелает им удачной охоты. Уже вторую неделю противник тщетно пытается проломить оборону морпехов ТОФ, однако украинские боевики все чаще сдаются в плен.