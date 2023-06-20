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Танковые экипажи ЦВО уничтожили опорный пункт противника на Краснолиманском направлении

05:33 20.06.2023
Одним из таких экипажей командует старший лейтенант с позывным «Жених». Командир всегда идет в бой вместе с экипажем, несмотря на страх и ранения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В зоне проведения спецоперации на Краснолиманском направлении российские бойцы уничтожили опорный пункт ВСУ, а также личный состав противника. Успешная атака совершена танковыми экипажами мотострелкового соединения Центрального военного округа.

Командиром одного из экипажей старший лейтенант с позывным «Жених» не один раз возглавлял танк, громивший опорные пункты противника с помощью обходного маневра. По словам «Жениха», он всегда рядом со своей командой.

«Я в каждом штурме участвовал. Я не мог оставить их - всегда был рядом», - сказал командир.

В то же время, по словам пленного бойца ВСУ Романа Бернацкого, украинские командиры не всегда соглашаются идти в бой со своими подчиненными. Он вспомнил одного такого командира, который отвечал бойцу, боящемуся идти на верную смерть.

«Нет, ты иди, я буду тут», - цитирует пленный слова командира.

В одном из боев экипаж «Жениха» противостоял трем танкам националистов. Командир был ранен, но все равно не бросил бойцов. В ходе боя украинские боевики были захвачены в плен.

Ранее расчеты 240-миллиметровых самоходных минометов большой мощности 2С4 «Тюльпан» также уничтожили опорный пункт националистов на Краснолиманском направлении. «Тюльпан» - это уникальная машина, имеющая самый крупный снаряд калибра 240 миллиметров и имеющая вес более 130 килограммов.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.

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