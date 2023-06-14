Расчет «Тюльпана» сокрушил опорный пункт боевиков на Краснолиманском направлении

2С4 «Тюльпан» является уникальным минометом с самым крупным снарядом калибра 240 миллиметров, который весит более 130 килограммов.

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Расчеты 240-миллиметровых самоходных минометов большой мощности 2С4 «Тюльпан» Центрального военного округа (ЦВО) продолжают уничтожать опорные пункты и позиции с усиленными укрытиями вооруженных формирований украинских националистов на Краснолиманском направлении. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Министерство обороны России.

Минометчики ведут огонь различными типами боеприпасов, в том числе активно-реактивными минами на дистанции до 19 километров. Точность стрельбы корректируют операторы беспилотных летательных аппаратов. Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» является уникальной машиной с самым крупным снарядом калибра 240 мм, который весит более 130 кг.

«Работаем по целям, которые не может взять обычная артиллерия. Это блиндажи укрепленные, окопы, здания и бетонные сооружения», - сказал командир орудия с позывным «Первый».

Украинские боевики постоянно осуществляет разведку местности и уделяют особое внимание поиску и уничтожению минометов, которые оказываются легкой мишенью для нанесения удара. Чтобы не попасть под вражеский огонь, расчет миномета после беглой серии выстрелов немедленно меняет огневую позицию и продолжают работу по уничтожению выявленных целей.

Ранее «Звезда» рассказала, как российские «Гиацинты» уничтожают украинскую артиллерию на Южно-Донецком направлении. Артиллеристы ВС РФ могут при помощи 152-мм орудий уничтожать укрепленные позиции, а также жечь наступающую бронетехнику на расстоянии до 30 километров.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.